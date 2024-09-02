Григорьева-Петрова-Торбина (Никитина) Стефанида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева-Петрова-Торбина (Никитина) Стефанида Трофимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.11.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1834 ст.

Отец: Петров-Торбин (Григорьев) Трофим Никитич

Мать: Яковлева (Данилова) Ксения Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.09.1855 ст.

Муж: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1857 ст.

Сын: Пантелеймонов-Яковлев-Петров (Петров) Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1858 ст.

Дочь: Пантелеймонова-Яковлева-Петрова (Петрова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1860 ст.

Дочь: Пантелеймонова-Яковлева-Петрова (Петрова) Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1862 ст.

Дочь: Пантелеймонова-Яковлева-Петрова (Петрова) Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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