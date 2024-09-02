Григорьева-Петрова-Торбина (Никитина) Стефанида Трофимовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1834 ст.
Бракосочетание
26.09.1855 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1857 ст.
Сын: Пантелеймонов-Яковлев-Петров (Петров) Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1858 ст.
Дочь: Пантелеймонова-Яковлева-Петрова (Петрова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1860 ст.
Дочь: Пантелеймонова-Яковлева-Петрова (Петрова) Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1862 ст.
Дочь: Пантелеймонова-Яковлева-Петрова (Петрова) Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев-Петров (Пантелеймонов) Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно