Грошева Акилина Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.11.1880
Отец ребёнка: Грошев Филипп Петрович
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
11.10.1885
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Грошев Филипп Петрович
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно