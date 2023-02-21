Грошева Акилина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева Акилина Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.11.1880

Сын: Грошев Павел Филиппович

Отец ребёнка: Грошев Филипп Петрович

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
11.10.1885

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Грошев Филипп Петрович

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошев Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно
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