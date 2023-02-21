(Грошева) Матрена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Грошева) Матрена Филипповна

(Грошева) Матрена Филипповна

Место рождения

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии

Дата рождения

11.10.1885

Дата смерти

26.12.1885

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1885

Отец: Грошев Филипп Петрович

Мать: Грошева Акилина Никаноровна

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Смерть
26.12.1885
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Причина смерти: слаборождение, в МК написано "горлом"