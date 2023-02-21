(Грошева) Матрена Филипповна
Место рожденияд.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Дата рождения11.10.1885
Дата смерти26.12.1885
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1885
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Смерть
26.12.1885
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Причина смерти: слаборождение, в МК написано "горлом"