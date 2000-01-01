Грошев Павел Филиппович
Место рожденияд.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Дата рожденияОколо ?.11.1880
Дата смерти23.01.1881
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около ?.11.1880
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Смерть
23.01.1881
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Причина смерти: слаборождение