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Грошев Павел Филиппович

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Место рождения

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии

Дата рождения

Около ?.11.1880

Дата смерти

23.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1880

Отец: Грошев Филипп Петрович

Мать: Грошева Акилина Никаноровна

д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Смерть
23.01.1881
д.Чудиново, Нагуевской волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Причина смерти: слаборождение
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