Попова Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Осикина Анна Захаровна

Отец ребёнка: Попов Захар Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дурыгина Александра Захаровна

Отец ребёнка: Попов Захар Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Захар Николаевич

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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