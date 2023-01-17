Попов Захар Николаевич
Место рождения
Дата рождения?.09.1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1785
Отец: Попов Николай Иванович
Мать: Попова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Осикина Анна Захаровна
Мать ребёнка: Попова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дурыгина Александра Захаровна
Мать ребёнка: Попова Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно