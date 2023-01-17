Попов Захар Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Захар Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

?.09.1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1785

Отец: Попов Николай Иванович

Мать: Попова Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Осикина Анна Захаровна

Мать ребёнка: Попова Александра Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дурыгина Александра Захаровна

Мать ребёнка: Попова Александра Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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