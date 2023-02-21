Попова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Попова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Шестеперова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Попов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Попов Аврам Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1785

Сын: Попов Захар Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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