Попова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Попова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Шестеперова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Попов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Попов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Попов Николай Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1785
Отец ребёнка: Попов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно