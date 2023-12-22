Свешникова Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1781
Рождение ребёнка
1782
Сын: Свешников Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Свешников Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Данилович
Смерть
Неизвестно