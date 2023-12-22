Свешникова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Агриппина Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1781

Муж: Свешников Фёдор Данилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Свешников Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Данилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Свешников Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Данилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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