Филькин Вукол Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1859
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1859
Отец: Антон Матвеев
Мать: Екатерина Сергеева
Бракосочетание
22.01.1878
Жена: Евлампия Кононовна
Рождение ребёнка
08.06.1879
Сын: Филькин 6 Лет В Армии И 6 Лет В Плену Антон Вукулович
Мать ребёнка: Евлампия Кононовна
Рождение ребёнка
28.06.1881
Мать ребёнка: Евлампия Кононовна
при рождении мать - солдатка
Рождение ребёнка
Около 04.03.1889
Мать ребёнка: Евлампия Кононовна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Евлампия Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимия Вукуловна
Мать ребёнка: Евлампия Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Вукуловна
Мать ребёнка: Евлампия Кононовна
Смерть
1927