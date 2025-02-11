Филькин Вукол Антонович
мужской, родился 29.01.1859, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1927
ОтецАнтон Матвеев1832 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: (Филькина) Аграфена Вукуловна
Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова
Дочь: (Филькина) Афимия Вукуловна
Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова
Сын: Филькин 6 Лет В Армии И 6 Лет В Плену Антон Уч Пмв Вукулович
Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова
Сын: Филькин Павел Уч Пмв Вукулович
Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова
Сын: Филькин Василий Уч Пмв Вуколов
Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова
Сын: Филькин Данил Уч Пмв Вукулович
Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова