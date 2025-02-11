Филькин Вукол Антонович 29.01.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Филькин Вукол Антонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.01.1859, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1927

Отец
Антон Матвеев1832 г.р.
Мать
(Екатерина Васильева) Екатерина Сергеева / Екатерина Васильева1828 г.р.
Супруги
(Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова04.10.1856 г.р.
Дети
Филькин 6 Лет В Армии И 6 Лет В Плену Антон Уч Пмв Вукулович08.06.1879 г.р.
Филькин Павел Уч Пмв Вукулович28.06.1881 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1859

Отец: Антон Матвеев

Мать: (Екатерина Васильева) Екатерина Сергеева / Екатерина Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филькина) Аграфена Вукуловна

Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филькина) Афимия Вукуловна

Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова

Бракосочетание
22.01.1878

Жена: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.06.1879

Сын: Филькин 6 Лет В Армии И 6 Лет В Плену Антон Уч Пмв Вукулович

Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Филькин Павел Уч Пмв Вукулович

Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 04.03.1889

Сын: Филькин Василий Уч Пмв Вуколов

Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Филькин Данил Уч Пмв Вукулович

Мать ребёнка: (Елена Кононова) Евлампия Кононовна / Елена Кононова

Смерть
1927

Мы используем куки для улучшения работы сайта.