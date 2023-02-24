Филькин Вукол Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилькин Вукол Антонович

Филькин Вукол Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1859

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1859

Отец: Антон Матвеев

Мать: Екатерина Сергеева

Бракосочетание
22.01.1878

Жена: Евлампия Кононовна

Рождение ребёнка
08.06.1879

Сын: Филькин 6 Лет В Армии И 6 Лет В Плену Антон Вукулович

Мать ребёнка: Евлампия Кононовна

Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Филькин Павел Вукулович

Мать ребёнка: Евлампия Кононовна

при рождении мать - солдатка
Рождение ребёнка
Около 04.03.1889

Сын: Филькин Василий Вуколов

Мать ребёнка: Евлампия Кононовна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Филькин Данил Вукулович

Мать ребёнка: Евлампия Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимия Вукуловна

Мать ребёнка: Евлампия Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Вукуловна

Мать ребёнка: Евлампия Кононовна

Смерть
1927
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close