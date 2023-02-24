Филькин Павел Вукулович
Место рожденияпри рождении мать - солдатка
Дата рождения28.06.1881
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1881
Отец: Филькин Вукол Антонович
Мать: Евлампия Кононовна
при рождении мать - солдатка
Бракосочетание
22.?.1901
Жена: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.03.1902
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
23.02.1904
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.02.1906
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
29.11.1910
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
03.09.1913
Дочь: Евфимия Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Смерть
1918