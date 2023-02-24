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Филькин Павел Вукулович

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Место рождения

при рождении мать - солдатка

Дата рождения

28.06.1881

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1881

Отец: Филькин Вукол Антонович

Мать: Евлампия Кононовна

при рождении мать - солдатка
Бракосочетание
22.?.1901

Жена: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Филькин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Филькин Иван Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
27.02.1906

Сын: Филькин Василий Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
29.11.1910

Сын: Филькин Николай Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
03.09.1913

Дочь: Евфимия Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Филькин Иван Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Смерть
1918
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