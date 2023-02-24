(Юртаева) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юртаев Яков Федорович
Мать: ?
Бракосочетание
22.?.1901
Рождение ребёнка
07.03.1902
Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович
Рождение ребёнка
23.02.1904
Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович
Рождение ребёнка
27.02.1906
Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович
Рождение ребёнка
29.11.1910
Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович
Рождение ребёнка
03.09.1913
Дочь: Евфимия Павловна
Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович
Смерть
Неизвестно