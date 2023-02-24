(Юртаева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Юртаева) Евдокия Яковлевна

(Юртаева) Евдокия Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юртаев Яков Федорович

Мать: ?

Бракосочетание
22.?.1901

Муж: Филькин Павел Вукулович

Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Филькин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович

Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Филькин Иван Павлович

Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович

Рождение ребёнка
27.02.1906

Сын: Филькин Василий Павлович

Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович

Рождение ребёнка
29.11.1910

Сын: Филькин Николай Павлович

Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович

Рождение ребёнка
03.09.1913

Дочь: Евфимия Павловна

Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Филькин Иван Павлович

Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Филькин Павел Вукулович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close