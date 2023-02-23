Юртаев Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаев Яков Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юртаев Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юртаев Был В Плену Иван Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юртаев Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: В Андреевку Мария Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1924
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