Юртаев Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1924
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юртаев Был В Плену Иван Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: В Андреевку Мария Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1924