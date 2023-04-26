Филькин Данил Вукулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Филькин Вукол Антонович
Мать: Евлампия Кононовна
Бракосочетание
25.04.1917
Жена: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Кипкаева Анна Даниловна
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно