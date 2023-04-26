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Филькин Данил Вукулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Филькин Вукол Антонович

Мать: Евлампия Кононовна

Бракосочетание
25.04.1917

Жена: Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кипкаева Анна Даниловна

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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