(Юртаева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юртаева) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1917

Муж: Филькин Данил Вукулович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кипкаева Анна Даниловна

Отец ребёнка: Филькин Данил Вукулович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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