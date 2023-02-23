(Юртаева) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1917
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Кипкаева Анна Даниловна
Отец ребёнка: Филькин Данил Вукулович
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно