Екатерина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрена Антонова
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Рождение ребёнка
29.01.1859
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Рождение ребёнка
18.02.1861
Сын: Тарас Антонов
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Рождение ребёнка
08.04.1866
Сын: Семен Антонов
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Рождение ребёнка
08.08.1868
Дочь: Васса Антонова
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Матвеев
Смерть
Неизвестно