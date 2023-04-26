Екатерина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрена Антонова

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1859

Сын: Филькин Вукол Антонович

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Рождение ребёнка
18.02.1861

Сын: Тарас Антонов

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1866

Сын: Семен Антонов

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1868

Дочь: Васса Антонова

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Матвеев

Смерть
Неизвестно
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