Усова Анна Егорова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти19.10.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Елистратов Егор
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1848
Муж: Усов Гавриил Иосифов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1854
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов
Рождение ребёнка
18.12.1855
Сын: Усов Даниил Гаврилов
Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов
Рождение ребёнка
21.03.1857
Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов
Рождение ребёнка
07.02.1859
Сын: Усов Фёдор Гаврилов
Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов
Рождение ребёнка
18.06.1860
Дочь: Ефросиния Гаврилова
Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов
Смерть
19.10.1908