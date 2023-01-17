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Усова Анна Егорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

19.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Елистратов Егор

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Усов Гавриил Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1854

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1855

Сын: Усов Даниил Гаврилов

Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1857

Сын: Усов Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1859

Сын: Усов Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Ефросиния Гаврилова

Отец ребёнка: Усов Гавриил Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.10.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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