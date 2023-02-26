Елистратов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Усова Анна Егорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Сын: Елистратов Спиридон Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Морина Фёкла Егорова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно