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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Усова Анна Егорова
Отец ребёнка: Елистратов Егор
Рождение ребёнка
1829
Сын: Елистратов Спиридон Егоров
Отец ребёнка: Елистратов Егор
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Елистратов Егор
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Морина Фёкла Егорова
Отец ребёнка: Елистратов Егор