Игинов Родион Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игинов Назар Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1889
Сын: Игинов Владимир Родионович
Мать ребёнка: Игинова Александра Фоминична
Рождение ребёнка
30.08.1891 ст.
Дочь: Новосельцева (Игинова) Марфа Родионовна
Мать ребёнка: Игинова Александра Фоминична
Белозёрка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно