Игинов Родион Назарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Игинов Родион Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игинов Назар Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1889

Сын: Игинов Владимир Родионович

Мать ребёнка: Игинова Александра Фоминична

Рождение ребёнка
30.08.1891 ст.

Дочь: Новосельцева (Игинова) Марфа Родионовна

Мать ребёнка: Игинова Александра Фоминична

Белозёрка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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