село Белозёрка, село Белозёрка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Белозёрка

Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
44Белозерское (Белое Озеро, Бело-озерко), с. каз.при оз. Белом.9070182687676Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Белозерская волость
83. Белозерское (Белое озеро), село бывшее государственное, при озере Белом, дворов 222, жителей 2009, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православ Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Белозерская волость
село Белозерское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Октябрьский район
72068Белозеркасело52°30'с.ш.55°06'в.д.N-40-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Белозёрский сельсовет
53633402101с Белозёркасело
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