Игинова Александра Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1889
Сын: Игинов Владимир Родионович
Отец ребёнка: Игинов Родион Назарович
Рождение ребёнка
30.08.1891 ст.
Дочь: Новосельцева (Игинова) Марфа Родионовна
Отец ребёнка: Игинов Родион Назарович
Белозёрка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно