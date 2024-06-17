Игинова Александра Фоминична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Игинова Александра Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1889

Сын: Игинов Владимир Родионович

Отец ребёнка: Игинов Родион Назарович

Рождение ребёнка
30.08.1891 ст.

Дочь: Новосельцева (Игинова) Марфа Родионовна

Отец ребёнка: Игинов Родион Назарович

Белозёрка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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