Новосельцева (Игинова) Марфа Родионовна
Место рождения
Дата рождения30.08.1891 ст.
Дата смерти1921
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1891 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Новосельцев Иван Адрианович
Рождение ребёнка
02.08.1912
Сын: Новосельцев Илья Иванович
Отец ребёнка: Новосельцев Иван Адрианович
Рождение ребёнка
20.04.1915
Дочь: Новосельцева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Новосельцев Иван Адрианович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Новосельцев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Новосельцев Иван Адрианович
Смерть
1921