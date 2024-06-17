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Новосельцева (Игинова) Марфа Родионовна

Место рождения

Белозёрка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.08.1891 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1891 ст.

Отец: Игинов Родион Назарович

Мать: Игинова Александра Фоминична

Белозёрка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосельцев Иван Адрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Новосельцев Иван Адрианович

Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Новосельцев Илья Иванович

Отец ребёнка: Новосельцев Иван Адрианович

Рождение ребёнка
20.04.1915

Дочь: Новосельцева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Новосельцев Иван Адрианович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Новосельцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Новосельцев Иван Адрианович

Смерть
1921

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