Черторыжская (Кутузова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черторыжская (Кутузова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Дмитрий Васильевич

Мать: Кутузова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черторыжский Павел Николаевич

Смерть
1878
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Любаново, Московская область, Russia (Россия)
прах был перевезен из Санкт-Петербурга для захоронения в склепе рядом с мужем
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