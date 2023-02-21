Черторыжская (Кутузова) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1878
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Любаново, Московская область, Russia (Россия)
прах был перевезен из Санкт-Петербурга для захоронения в склепе рядом с мужем