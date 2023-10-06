Ладыженский Фёдор Ильич
Место рождения
Дата рождения19.11.1930
Дата смерти2013
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладыженский Марк
Мать ребёнка: Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладыженский Дэвид
Мать ребёнка: Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладыженский Теодор-младший
Мать ребёнка: Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд (Ладыженская) Майя
Мать ребёнка: Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн
Бракосочетание
22.12.1950
Смерть
2013