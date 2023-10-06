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Ладыженский Фёдор Ильич

Место рождения

Париж

Дата рождения

19.11.1930

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930

Отец: Ладыженский Илья Фёдорович

Мать: Ребиндер (Голицына) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыженский Марк

Мать ребёнка: Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыженский Дэвид

Мать ребёнка: Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыженский Теодор-младший

Мать ребёнка: Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд (Ладыженская) Майя

Мать ребёнка: Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн

Бракосочетание
22.12.1950

Жена: Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн

Смерть
2013

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