Ребиндер (Голицына) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер (Голицына) Ирина Сергеевна

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Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

15.02.1902

Дата смерти

18.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1902

Отец: Голицын Сергей Михайлович

Мать: Краснокутская (Фон Штейнгель) Вера Леонардовна

Бракосочетание
С 27.08.1925 по 1935

Муж: Ладыженский Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
?.05.1926

Дочь: Куэль (Ладыженская) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
19.11.1930

Сын: Ладыженский Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович

Бракосочетание
С 25.02.1936 по 1947

Муж: Татищев Алексей Никитич

Бракосочетание
24.02.1948

Муж: Ребиндер Михаил Александрович

Смерть
18.09.1981

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