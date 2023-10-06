Ребиндер (Голицына) Ирина Сергеевна
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения15.02.1902
Дата смерти18.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1902
Бракосочетание
С 27.08.1925 по 1935
Рождение ребёнка
?.05.1926
Дочь: Куэль (Ладыженская) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
19.11.1930
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович
Бракосочетание
С 25.02.1936 по 1947
Бракосочетание
24.02.1948
Смерть
18.09.1981