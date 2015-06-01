Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн

Место рождения

г. Кирксвиль, Графство Адэр, Миссури, США

Дата рождения

?.04.1931

Дата смерти

01.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыженский Марк

Отец ребёнка: Ладыженский Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыженский Дэвид

Отец ребёнка: Ладыженский Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыженский Теодор-младший

Отец ребёнка: Ладыженский Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд (Ладыженская) Майя

Отец ребёнка: Ладыженский Фёдор Ильич

Бракосочетание
22.12.1950

Муж: Ладыженский Фёдор Ильич

Смерть
01.06.2015

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