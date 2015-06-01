Ладыженская (Вильсон) Марджори Энн
Место рожденияг. Кирксвиль, Графство Адэр, Миссури, США
Дата рождения?.04.1931
Дата смерти01.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладыженский Марк
Отец ребёнка: Ладыженский Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладыженский Дэвид
Отец ребёнка: Ладыженский Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладыженский Теодор-младший
Отец ребёнка: Ладыженский Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд (Ладыженская) Майя
Отец ребёнка: Ладыженский Фёдор Ильич
Бракосочетание
22.12.1950
Смерть
01.06.2015