Гиффорд (Ладыженская) Майя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиффорд (Ладыженская) Майя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладыженский Фёдор Ильич

Мать: Ладыженская Марджори Энн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд Сьюзен

Отец ребёнка: Гиффорд Гарри

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиффорд Кристофер

Отец ребёнка: Гиффорд Гарри

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиффорд Майкл

Отец ребёнка: Гиффорд Гарри

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд Александра

Отец ребёнка: Гиффорд Гарри

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд Кэролин

Отец ребёнка: Гиффорд Гарри

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд Кэтрин

Отец ребёнка: Гиффорд Гарри

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиффорд Гарри

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