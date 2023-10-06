Гиффорд (Ладыженская) Майя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладыженский Фёдор Ильич
Мать: Ладыженская Марджори Энн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд Сьюзен
Отец ребёнка: Гиффорд Гарри
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиффорд Кристофер
Отец ребёнка: Гиффорд Гарри
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиффорд Майкл
Отец ребёнка: Гиффорд Гарри
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд Александра
Отец ребёнка: Гиффорд Гарри
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд Кэролин
Отец ребёнка: Гиффорд Гарри
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд Кэтрин
Отец ребёнка: Гиффорд Гарри
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гиффорд Гарри