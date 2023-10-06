Гиффорд Гарри
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд Сьюзен
Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиффорд Кристофер
Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиффорд Майкл
Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд Александра
Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд Кэролин
Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиффорд Кэтрин
Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя
Бракосочетание
Неизвестно