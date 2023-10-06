Гиффорд Гарри — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиффорд Гарри

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд Сьюзен

Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиффорд Кристофер

Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиффорд Майкл

Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд Александра

Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд Кэролин

Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиффорд Кэтрин

Мать ребёнка: Гиффорд (Ладыженская) Майя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиффорд (Ладыженская) Майя

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