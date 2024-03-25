Морозов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Морозов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна? Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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