Морозов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна? Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно