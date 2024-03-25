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Морозов Михаил Васильевич

Место рождения

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Василий

Мать: не указана

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.04.1919

Сын: Морозов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Морозов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михайлович

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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