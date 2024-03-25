Морозов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Василий
Рождение ребёнка
25.04.1919
Сын: Морозов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Михайлович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно