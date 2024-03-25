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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1919

Сын: Морозов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Морозов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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