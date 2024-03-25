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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1919
Сын: Морозов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно