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Морозов Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
25.03.1915
Причина смерти: Пропал без вести
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