Морозов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.03.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1915
Причина смерти: Пропал без вести