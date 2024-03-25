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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Морозов Григорий Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Морозов Григорий Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Морозов Григорий Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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