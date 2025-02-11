Петров Герасим Григорьев / Петров 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Петров Герасим Григорьев / Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1802, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 15.05.1869

Отец
Григорий Егоров1786 г.р.
Мать
Матрёна Леонтьева1786 г.р.
Супруги
Лукерья Степановна1805 г.р.
Дети
Пелагея Герасимовна02.10.1825 г.р.
Алексей Герасимович29.09.1827 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Григорий Егоров

Мать: Матрёна Леонтьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Степановна

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1 Герасим Григорьев

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Рождение ребёнка
02.10.1825

Дочь: Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
29.09.1827

Сын: Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Климентий Герасимов

Мать ребёнка: Лукерья Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Герасимова

Мать ребёнка: Лукерья Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.05.1832

Сын: Николай Герасимович

Мать ребёнка: Лукерья Степановна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4 Герасим Петров

Рождение ребёнка
28.04.1835

Дочь: Мавра Герасимовна

Мать ребёнка: Лукерья Степановна

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
15.05.1869

Мы используем куки для улучшения работы сайта.