Петров Герасим Григорьев / Петров
мужской, родился 1802, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 15.05.1869
ОтецГригорий Егоров1786 г.р.
МатьМатрёна Леонтьева1786 г.р.
Супруги
Лукерья Степановна1805 г.р.
Дети
Пелагея Герасимовна02.10.1825 г.р.
Алексей Герасимович29.09.1827 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Григорий Егоров
Мать: Матрёна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Степановна
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
02.10.1825
Дочь: Пелагея Герасимовна
Мать ребёнка: Лукерья Степановна
Рождение ребёнка
29.09.1827
Сын: Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Лукерья Степановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Климентий Герасимов
Мать ребёнка: Лукерья Степановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена Герасимова
Мать ребёнка: Лукерья Степановна
Рождение ребёнка
08.05.1832
Сын: Николай Герасимович
Мать ребёнка: Лукерья Степановна
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
28.04.1835
Дочь: Мавра Герасимовна
Мать ребёнка: Лукерья Степановна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
15.05.1869