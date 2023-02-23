?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Егоров
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Григорий Егоров
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филипп Григорьев Ефим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Егоров
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Семен Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Егоров
Смерть
Неизвестно