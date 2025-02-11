Климентий Герасимов
мужской, родился 1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 10.01.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьЛукерья Степановна1805 г.р.
ОтецПетров Герасим Григорьев / Петров1802 г.р.
Дети
Анна Клементьевна25.06.1845 г.р.
Анофрий Клементьев (Ананий Клементьев)28.09.1846 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
25.06.1845
Дочь: Анна Клементьевна
Мать ребёнка: (Надежда Григорьевна) Мария Ивановна/ Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
28.09.1846
Сын: Анофрий Клементьев (Ананий Клементьев)
Мать ребёнка: (Надежда Григорьевна) Мария Ивановна/ Надежда Григорьевна
Смерть
10.01.1848
Место жительства
1850