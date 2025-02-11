Климентий Герасимов 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Климентий Герасимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 10.01.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Лукерья Степановна1805 г.р.
Отец
Петров Герасим Григорьев / Петров1802 г.р.
Дети
Анна Клементьевна25.06.1845 г.р.
Анофрий Клементьев (Ананий Клементьев)28.09.1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Петров Герасим Григорьев / Петров

Мать: Лукерья Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
25.06.1845

Дочь: Анна Клементьевна

Мать ребёнка: (Надежда Григорьевна) Мария Ивановна/ Надежда Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.09.1846

Сын: Анофрий Клементьев (Ананий Клементьев)

Мать ребёнка: (Надежда Григорьевна) Мария Ивановна/ Надежда Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.01.1848
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

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