Лукерья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Клементий Герасимов

Отец ребёнка: Петров Герасим Петров

Рождение ребёнка
08.05.1832

Сын: Николай Герасимович

Отец ребёнка: Петров Герасим Петров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Герасимова

Отец ребёнка: Петров Герасим Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Герасим Петров

Смерть
Неизвестно
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