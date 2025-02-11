(Сураева) Татьяна Петрова 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сураева) Татьяна Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сураев Пётр Фёдоров1806 г.р.
Мать
Сураева Марфа Иванова1810 г.р.
Супруги
Туйгунов В 1896 Исай Максимов1838 г.р.
Дети
Тимофей Исаев29.04.1868 г.р.
Анастасия Исаева20.12.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Сураев Пётр Фёдоров

Мать: Сураева Марфа Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11 семья

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10 семья

Бракосочетание
15.10.1861

Муж: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.04.1868

Сын: Тимофей Исаев

Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.12.1869

Дочь: Анастасия Исаева

Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Туйгунов Василий Исаев

Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.03.1874

Дочь: Кистанова (Туйгунова) Александра Солдатка Исаева

Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Стефанида Исаева

Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Рождение ребёнка
19.05.1879

Сын: Константин Исаев

Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.11.1880

Дочь: Екатерина Исаева

Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.12.1883

Сын: Даниил Исаев

Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Семён Исаев

Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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