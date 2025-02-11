(Сураева) Татьяна Петрова
женский, родилась 1844, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСураев Пётр Фёдоров1806 г.р.
МатьСураева Марфа Иванова1810 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Сураев Пётр Фёдоров
Мать: Сураева Марфа Иванова
Сын: Тимофей Исаев
Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов
Дочь: Анастасия Исаева
Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов
Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов
Дочь: Кистанова (Туйгунова) Александра Солдатка Исаева
Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов
Дочь: Стефанида Исаева
Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов
Сын: Константин Исаев
Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов
Дочь: Екатерина Исаева
Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов
Сын: Даниил Исаев
Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов
Сын: Семён Исаев
Отец ребёнка: Туйгунов В 1896 Исай Максимов