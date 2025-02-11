Туйгунов Василий Исаев
мужской, родился 01.01.1872, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Сураева) Татьяна Петрова1844 г.р.
ОтецТуйгунов В 1896 Исай Максимов1838 г.р.
Супруги
Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна23.02.1871 г.р.
Дети
(Туйгунова) Акилина Васильева07.06.1894 г.р.
(Туйгунова) Пелагея Васильева17.04.1896 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872
Бракосочетание
28.01.1891
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1894
Дочь: (Туйгунова) Акилина Васильева
Мать ребёнка: Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
17.04.1896
Дочь: (Туйгунова) Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.03.1898
Сын: Туйгунов Арсений Васильев
Мать ребёнка: Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
08.06.1900
Сын: Туйгунов Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно