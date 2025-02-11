Туйгунов Василий Исаев 01.01.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Туйгунов Василий Исаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.01.1872, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Сураева) Татьяна Петрова1844 г.р.
Отец
Туйгунов В 1896 Исай Максимов1838 г.р.
Супруги
Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна23.02.1871 г.р.
Дети
(Туйгунова) Акилина Васильева07.06.1894 г.р.
(Туйгунова) Пелагея Васильева17.04.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872

Отец: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Мать: (Сураева) Татьяна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
28.01.1891

Жена: Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.06.1894

Дочь: (Туйгунова) Акилина Васильева

Мать ребёнка: Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.04.1896

Дочь: (Туйгунова) Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.03.1898

Сын: Туйгунов Арсений Васильев

Мать ребёнка: Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.06.1900

Сын: Туйгунов Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Туйгунова (Анисимова) Евдокия Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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