Тимофей Исаев
мужской, родился 29.04.1868, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 16.07.1869, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Сураева) Татьяна Петрова1844 г.р.
ОтецТуйгунов В 1896 Исай Максимов1838 г.р.
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Рождение
29.04.1868
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.07.1869
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область