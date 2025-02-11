Семён Исаев 01.02.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Исаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.02.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 26.12.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Сураева) Татьяна Петрова1844 г.р.
Отец
Туйгунов В 1896 Исай Максимов1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1886

Отец: Туйгунов В 1896 Исай Максимов

Мать: (Сураева) Татьяна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.12.1891
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от скарлатины

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