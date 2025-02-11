Семён Исаев
мужской, родился 01.02.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 26.12.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Сураева) Татьяна Петрова1844 г.р.
ОтецТуйгунов В 1896 Исай Максимов1838 г.р.
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Рождение
01.02.1886
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.12.1891
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область