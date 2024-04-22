Ананьев Степан Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Степан Петров

Место рождения

Ловцы, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ловцы, Луховицы, Московская область
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Бракосочетание
19.10.1905

Жена: Ананьева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1907

Сын: Ананьев Николай Степанович

Мать ребёнка: Ананьева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1908

Сын: Ананьев Александр Степанович

Мать ребёнка: Ананьева Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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