Ананьев Степан Петров
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.10.1905
Жена: Ананьева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1907
Сын: Ананьев Николай Степанович
Мать ребёнка: Ананьева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1908
Сын: Ананьев Александр Степанович
Мать ребёнка: Ананьева Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно