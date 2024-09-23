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Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

27.05.1738 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1666 г.р.

Дети

Около 1703 г.р.
Около 1705 г.р.
Около 1709 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1689 и 1703

Муж: Ефим Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Васса (Василиса) Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Семенович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Ефим Семенович, 53 года, и жена его Пелагея Матвеевна, 46 лет. У них дети Иван, 16 лет, Василий, 6 лет, Ирина, 14 лет, Марфа, 10 лет, Васса, 2 лет. 1719г
Смерть
27.05.1738 ст.
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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