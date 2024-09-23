Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1673
Дата смерти27.05.1738 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1689 и 1703
Муж: Ефим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Василий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Васса (Василиса) Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Семенович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Ефим Семенович, 53 года, и жена его Пелагея Матвеевна, 46 лет. У них дети Иван, 16 лет, Василий, 6 лет, Ирина, 14 лет, Марфа, 10 лет, Васса, 2 лет. 1719г
Смерть
27.05.1738 ст.
Давыдково, Шуйский район, Северный край