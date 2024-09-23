Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1703
Отец: Ефим Семенович
Мать: Пелагея Матвеевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Ефим Семенович, 53 года, и жена его Пелагея Матвеевна, 46 лет. У них дети Иван, 16 лет, Василий, 6 лет, Ирина, 14 лет, Марфа, 10 лет, Васса, 2 лет. 1719г
Смерть
После 1724