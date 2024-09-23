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Иван Ефимович

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1666 г.р.

Мать

Около 1673 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Ефим Семенович

Мать: Пелагея Матвеевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Ефим Семенович, 53 года, и жена его Пелагея Матвеевна, 46 лет. У них дети Иван, 16 лет, Василий, 6 лет, Ирина, 14 лет, Марфа, 10 лет, Васса, 2 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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