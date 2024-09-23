Ефим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Семенович

Ефим Семенович

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

После 1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1673 г.р.

Дети

Около 1703 г.р.
Около 1705 г.р.
Около 1709 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1689 и 1703

Жена: Пелагея Матвеевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Василий Ефимович

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Васса (Василиса) Ефимовна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Ефим Семенович, 53 года, и жена его Пелагея Матвеевна, 46 лет. У них дети Иван, 16 лет, Василий, 6 лет, Ирина, 14 лет, Марфа, 10 лет, Васса, 2 лет. 1719г
Смерть
После 1738
Давыдково, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.