Ефим Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1666
Дата смертиПосле 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1689 и 1703
Жена: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Василий Ефимович
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Васса (Василиса) Ефимовна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Ефим Семенович, 53 года, и жена его Пелагея Матвеевна, 46 лет. У них дети Иван, 16 лет, Василий, 6 лет, Ирина, 14 лет, Марфа, 10 лет, Васса, 2 лет. 1719г
Смерть
После 1738
Давыдково, Шуйский район, Северный край