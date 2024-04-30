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Серова Анна Ивановна

Место рождения

Горьковская область Дивеевский район деревня Владимировка

Дата рождения

18.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936

Отец: Серов Иван Андреевич

Мать: Симикова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.10.1957

Сын: Серов Николай Иванович

Отец ребёнка: Серов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.11.1962

Дочь: Серова Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.09.1966

Сын: Серов Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Здышкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1967

Сын: Серов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.01.1970

Дочь: Серова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Здышкин Сергей Иванович

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