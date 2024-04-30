Серова Анна Ивановна
Место рожденияГорьковская область Дивеевский район деревня Владимировка
Дата рождения18.10.1936
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936
Отец: Серов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серов Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1957
Отец ребёнка: Серов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.11.1962
Дочь: Серова Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.09.1966
Отец ребёнка: Здышкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1967
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.01.1970
Дочь: Серова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Здышкин Сергей Иванович