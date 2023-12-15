Серова Галина Сергеевна
Место рожденияГорьковская область, Дивеевский район, у Владимировка
Дата рождения20.01.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1970
Отец: Здышкин Сергей Иванович
Мать: Серова Анна Ивановна
Бракосочетание
16.09.1989
Рождение ребёнка
08.06.1990
Дочь: Киняева Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.05.1992 ст.
Дочь: Киняева Анна Генадьевна
Отец ребёнка: не указан