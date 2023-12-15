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Серова Галина Сергеевна

Место рождения

Горьковская область, Дивеевский район, у Владимировка

Дата рождения

20.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1970

Отец: Здышкин Сергей Иванович

Мать: Серова Анна Ивановна

Бракосочетание
16.09.1989

Муж: Киняев Геннадий Борисович

Рождение ребёнка
08.06.1990

Дочь: Киняева Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.05.1992 ст.

Дочь: Киняева Анна Генадьевна

Отец ребёнка: не указан

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