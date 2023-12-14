Серов Иван Андреевич
Место рожденияГорьковская область, Дивеевский район, деревня Владимировка
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Горьковская область, Дивеевский район, деревня Владимировка
Рождение ребёнка
18.10.1957
Мать ребёнка: Серова Анна Ивановна
Горьковская область, Девеевский район, деревня Владимировка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно