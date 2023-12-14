Серов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Иван Андреевич

Место рождения

Горьковская область, Дивеевский район, деревня Владимировка

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Горьковская область, Дивеевский район, деревня Владимировка
Рождение ребёнка
18.10.1957

Сын: Серов Николай Иванович

Мать ребёнка: Серова Анна Ивановна

Горьковская область, Девеевский район, деревня Владимировка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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