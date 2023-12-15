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Серова Наталья Александровна

Место рождения

Горьковская область, Дивеевский район, у Владимировка

Дата рождения

06.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.?

Сын: Крупнов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.19

Сын: Логачев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение
06.11.1962

Отец: не указан

Мать: Серова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1981

Дочь: Логачев Светлана Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.09.1982

Сын: Логачев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: не указан

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