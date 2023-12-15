Серова Наталья Александровна
Место рожденияГорьковская область, Дивеевский район, у Владимировка
Дата рождения06.11.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.?
Сын: Крупнов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.19
Сын: Логачев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение
06.11.1962
Отец: не указан
Мать: Серова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1981
Дочь: Логачев Светлана Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.09.1982
Сын: Логачев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: не указан