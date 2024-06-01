Антипин Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Антипин Ефим Васильевич
Военная служба
Между 01.01.1881 и 01.07.1883
отставной военный Отставной рядовой матрос 1й статьи командир 2й разряда На судах учебно-артилерийского отряда
Бракосочетание
04.02.1887
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1888
Мать ребёнка: Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна
Рождение ребёнка
06.11.1891
Мать ребёнка: Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна
Рождение ребёнка
17.09.1893
Дочь: Антипина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна
Смерть
Неизвестно