Антипин Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипин Иван Ефимович

Антипин Иван Ефимович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Антипин Ефим Васильевич

Мать: Антипина Матрона Петровна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Военная служба
Между 01.01.1881 и 01.07.1883
отставной военный Отставной рядовой матрос 1й статьи командир 2й разряда На судах учебно-артилерийского отряда
Бракосочетание
04.02.1887

Жена: Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1888

Сын: Антипин Иван Иванович

Мать ребёнка: Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Антипин Павел Иванович

Мать ребёнка: Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1893

Дочь: Антипина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.